Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 14:14

Ташкент поддерживает «тесные контакты» с представителями движения «Талибан» по вопросам охраны границ и сохранения спокойствия на приграничных территориях, сообщил 17 августа МИД Узбекистана. Движение «Талибан» стало главной политической силой в Афганистане после сложения президентских полномочий и бегства Ашрафа Гани. Не веря обещаниям талибов, тысячи людей стремятся покинуть страну. Ранее Узбекистан заявлял, что не намерен принимать афганских беженцев и не брал на себя никаких обязательств по этой линии, в том числе международных. «Но если ситуация не улучшится, а талибы продолжат преследовать мирных жителей, то, возможно, определенное количество женщин, детей и стариков Узбекистан впустит на свою территорию. Я думаю, что будет проводиться избирательная политика по отношению к беженцам. Уже понятно, что талибы в Афганистане пришли к власти надолго. Ссориться и портить отношения с ними, что может произойти, если Узбекистан откроет границы, не в интересах Ташкента. Потому вряд ли наша страна примет заметное количество беженцев», – сказал haqqin.az директор Центра исследовательских инициатив Бахтиёр Эргашев.

Тем временем соседний Таджикистан начал прием афганцев. 16 августа власти страны дали разрешение на посадку двум афганским военным самолетам, которые приземлились в аэропорту города Бохтар. На их бортах было более сотни военнослужащих, после чего, как сообщили таджикские представители, самолеты «вернулись на базу» в Афганистан. При этом таджикско-афганская граница укреплена тройной линией обороны, на ней задействованы силы и средства погранвойск, Минобороны, Госкомитета по национальной безопасности, МВД, а также резервисты. Не имеющий общей границы с Афганистаном Казахстан также рассматривает вопрос приема беженцев. В Шымкенте для них готовится временный лагерь. Правда, МИД Казахстана это опроверг, заявив, что президент Касым-Жомарт Токаев «не принял решение по поводу беженцев из Афганистана». По мнению директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, невнятная официальная позиция связана с тем, что основная часть казахстанцев негативно относится к идее принятия афганских беженцев. Сразу возникает много вопросов: на какой срок, за чей счет будет финансирование, как будут складываться отношения беженцев с местными жителями. Это наиболее важная составляющая. О приеме беженцев заявила и Киргизия. Начальник управления по работе с беженцами Министерства здравоохранения и социального развития Жыпара Мамбетова сообщила, что республика «готова принять 1200 памирских кыргызов из Афганистана». Для этого, по ее словам, нуждающиеся в убежище должны сами подойти к границе Кыргызстана и заявить о желании переселиться на историческую родину. На сегодня статус беженцев в КР получили 73 афганца, рассматриваются заявления еще 67 человек. Впрочем, Ташкент предложил вполне адекватную идею создать на территории Афганистана лагеря для беженцев, которым оказали бы поддержку страны Центральной Азии. Этот вариант не раз применялся в международной практике в зонах боевых действий. Не исключено, что этот вопрос обсуждался на саммите глав стран Центральной Азии, который на минувшей неделе прошел в Туркменистане. Важно выработать единый подход и общую позицию, а не так, что Узбекистан сказал одно, Казахстан сделал другое, Таджикистан — сделал третье.

В Центральной Азии внимательно следят за развитием событий в Афганистане, но, тем не менее, растерянность в столицах региона ощущается. Наиболее подготовленный к сценарию прихода талибов к власти был Узбекистан, считает Досым Сатпаев. Еще со времен Ислама Каримова Узбекистан имел свое игровое поле в афганской политике. С начала в 90-х годах Ташкент активно поддерживал военный потенциал Северного альянса и генерала Абдул Рашида Дустума в войне с талибами. К слову, и сегодня Дустум бежал в Узбекистан. Затем в начале 2000-х Узбекистан предоставил американцам авиабазу «Карши-Ханабад», которая функционировала до 2005 года, а немцам - авиабазу в узбекском Термезе. При этом постоянная угроза со стороны Афганистана со временем превратила Узбекистан в государство с довольно сильной армией. В 2021 году Узбекистан улучшил свои позиции в международном рейтинге вооруженных сил Global Firepower, заняв 51-е место, и до сих пор остается сильнейшей армией в Центральной Азии. Для сравнения: Казахстан отстал от Узбекистана в данном рейтинге на 11 пунктов, разместившись на 62-м месте. C приходом на пост президента Узбекистана Шавката Мирзиёева политические контакты Ташкента и талибов активизировались. Кстати, на церемонии заключения мирного соглашения между США и представителями движения «Талибан» также присутствовал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, что говорило об активном участии Ташкента в переговорах с талибами. В результате весной 2021 года представители руководства движения «Талибан» заявили, что со своей стороны не допустят того, чтобы с территории Афганистана исходила угроза безопасности Узбекистану. «При этом, как США и Россия, Узбекистан также исходит из принципа «враг моего врага – мой друг», видя в талибах один из инструментов сдерживания более радикальных групп, в том числе «Исламского движения Узбекистана», которое до 2014 года было на стороне талибов, пока в том же году лидер ИДУ Усман Гази не заявил о присоединении этой организации к ИГИЛ. Но, кроме политического диалога с талибами, Ташкент интересуют вполне конкретные экономические цели в Афганистане», - полагает Сотпаев. Азиатский банк развития уже выделил Афганистану 110 млн долл. на строительство линии электропередач Сурхан–Пули-Хумри из Узбекистана протяженностью 260 км. Кроме этого Ташкент приступил к реализации нового проекта по строительству железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар через Афганистан в Пакистан. В начале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали совместный запрос на получение кредита в 4,8 млрд долл. от международных финансовых организаций для проекта Трансафганской железной дороги. Данный маршрут должен связать южноазиатскую железнодорожную систему с центральноазиатской и евразийской, чтобы обеспечить выход к пакистанским морским портам – Карачи, Касему и Гвадару. Но все эти проекты невозможно будет реализовать без поддержки движения «Талибан», которое должно гарантировать их безопасность. Не исключено, что, пока талибы будут формировать правительство, а на это уйдет достаточно времени, реализацию всех этих проектов придется отложить.