Что необходимо изменить в преподавании азербайджанского языка?

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Образование в Азербайджане переживает современный этап развития. Помимо родного языка, в средних школах преподаются также иностранные языки. В настоящее время в нашей стране имеются школы или отделения, где преподавание ведется на турецком, русском, английском, французском и других языках, а также применяются учебные программы этих стран. Большинство из них — это школы с преподаванием на русском, английском и турецком языках. Поскольку большинство учащихся частных школ с преподаванием на английском, русском, турецком и французском языках, являются азербайджанцами, родным языком этих учащихся является азербайджанский язык. Кроме того, родным языком абсолютного большинства учащихся других языковых отделений государственных общеобразовательных средних школ является азербайджанский. Эксперты Института образования Азербайджана полагают, что есть насущная необходимость в проведении реформ для обеспечения качественного обучения государственному языку в школах, где языком обучения не является азербайджанский. Соответствующие предложения были рассмотрены Ученым советом Института образования и переданы в Минобразования.

Язык - главный показатель существования нации, а родной язык играет важную роль в формировании национальной идентичности, духовных, личных, социальных, культурных и общечеловеческих ценностей каждого человека. Человек, хорошо знающий свой родной язык, может свободно и ясно излагать свои мысли и мнения, и не испытывает затруднений в общении с людьми. Свободное владение родным языком также важно в процессе изучения иностранных языков. Если навыки родного языка у учащегося сформированы правильно, учащийся может с легкостью использовать эти навыки для изучения других языков. Любые навыки, приобретенные во время изучения родного языка, автоматически отражаются на процессе изучения нового иностранного языка, т.е. нет необходимости повторно формировать эти навыки при изучении иностранного языка. Свободное владение родным языком также положительно влияет на развитие критического мышления, играет важную роль в развитии аналитического мышления, навыков чтения и речи. Обучение ребенка иностранному языку в раннем возрасте в ущерб его родному языку может лишить его вышеупомянутых положительных навыков обучения и отрицательно повлиять на его будущие успехи. Не следует забывать, что попытки говорить дома с ребенком, языком которого является азербайджанский, на иностранном языке с целью обучения его иностранному языку лишает ребенка родного языка и оказывает на него негативное психологическое воздействие, а также ограничивает эффективное использование навыков сформированной речи. Институт образования Азербайджана предлагает увеличить количество часов, выделяемых на обучение государственному языку в средних школах, где языком обучения не является азербайджанский, по крайней мере, в два раза. Согласно новым государственным общеобразовательным стандартам, обучение второму иностранному языку не предусмотрено в учебных заведениях, где преподавание ведется на других языках.

В этом случае, за счет добавления к обучению государственному языку одного часа, ранее отведенного на изучение второго иностранного языка, можно увеличить обучение государственному языку на уровне общего среднего образования до 3 часов в неделю. Также было бы целесообразно использовать часть часов, выделенных на внеклассные занятия в учебных заведениях, где обучение ведется на других языках, для обучения азербайджанскому языку. Кроме того, предлагается проводить часть курсов по «Истории Азербайджана», «Предпризывной подготовки», «Истории Победы», курсов «Географии» и «Литературы», посвященных азербайджанской литературе и географии, на азербайджанском языке. При этом считается целесообразным минимизировать разницу между содержанием и назначением учебника азербайджанского языка, используемого в азербайджанском секторе, и учебника азербайджанского (государственного) языка учебных заведений с преподаванием на других языках. В пункте 1 статьи 21 Конституции Азербайджана говорится, что «государственным языком Азербайджанской Республики является азербайджанский язык. Азербайджанская Республика обеспечивает развитие азербайджанского языка». Мы полагаем, что если учащийся, родным языком которого является азербайджанский, не может в совершенстве изучать азербайджанский язык в учебных заведениях с преподаванием на других языках, или в целом не может выражать свои мысли на государственном языке, это приведет к будущим нарушениям конституционных требований в отношении использования государственного языка. Утрата азербайджанского государственного языка со школьного возраста создаст проблемы для будущей социальной интеграции учащихся в общество, а также отрицательно скажется на их последующих академических достижениях, что приведет к ослаблению вышеупомянутых навыков обучения. Принимая во внимание вышеупомянутые проблемы, Институт Образования Азербайджанской Республики предлагает увеличить количество часов обучения азербайджанскому языку в средних школах, преподающих на других языках, как отдельно, так и комплексно. С советских времен до настоящего времени в официальной программе обучения на других языках азербайджанскому языку было отведено всего два учебных часа, то есть два раза по 45 минут в неделю. Столь небольшое число учебных часов снижает интерес студентов к изучению государственного языка, делая тем самым подход к изучению этого предмета несерьезным. С другой стороны, обучение языку по 2 часа в неделю препятствует приобретению необходимых знаний и навыков. Для устранения этой ситуации целесообразно увеличить количество часов, выделяемых на обучение государственному языку, как минимум, в два раза. Педагогам известно, что язык обучения - это ядро содержания обучения. Поскольку около 95% учащихся средних школ с русским (или другим) языком обучения составляют азербайджанцы, следует уделить особое внимание преподаванию азербайджанского языка, истории, географии и литературы Азербайджана, а также следует правильно понимать различие между «родным языком» и «языком обучения», и продемонстрировать правильный подход к этому различию. В центре внимания должен оставаться вопрос обучения родному азербайджанскому языку в средней школе. Согласно новым государственным стандартам общего образования внеклассные занятия могут составлять до 20% от общего количества учебных часов. Это весьма позитивный момент, который делает учебную программу более гибкой. Часть внеклассных часов в учебных заведениях с преподаванием на русском (или других) языке может быть использована для обучения азербайджанскому языку.