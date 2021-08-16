МИД: Азербайджан готов помочь Израилю в тушении пожаров
Азербайджан готов оказать Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.
"С беспокойством следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан готов оказать экстренную помощь Израилю в борьбе с лесными пожарами", - говорится в публикации.
По данным израильских СМИ, в лесистых горах в окрестностях Иерусалима возникли пожары, признанные сильнейшими в Иерусалимском округе за многие годы. Для их тушения задействованы более 70 пожарных бригад, применяется противопожарная авиация.
We’re following closely and with concern the devastating #wildfires in #Israel. #Azerbaijan stands prepared to offer emergency aid and assist the country in its firefighting efforts, if required.#Israelunderfire #solidarity@IsraelMFA— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 17, 2021