МИД: Азербайджан готов помочь Израилю в тушении пожаров

Азербайджан готов оказать Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

"С беспокойством следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан готов оказать экстренную помощь Израилю в борьбе с лесными пожарами", - говорится в публикации.

По данным израильских СМИ, в лесистых горах в окрестностях Иерусалима возникли пожары, признанные сильнейшими в Иерусалимском округе за многие годы. Для их тушения задействованы более 70 пожарных бригад, применяется противопожарная авиация.