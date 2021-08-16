В бакинской поликлинике продавали поддельные COVID-паспорта
По поступившим в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана материалам о незаконной выдаче паспорта COVID-19 в поликлинике №11 Сабунчинского района Баку проведено расследование в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче поддельного паспорта COVID-19 в случае отсутствия вакцинации отдельных лиц сотрудниками указанной поликлиники за определенную сумму денег. Возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) УК Азербайджана. Проведение расследования поручено следственному управлению Главного управления.
В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия с целью выявления лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступных действий.
Генпрокуратура в очередной раз обращается к гражданам с рекомендацией пройти вакцинацию, самую эффективную и действенную меру в борьбе с пандемией.