Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда войск США и НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, Лавров отметил востребованность совместной работы России и Евросоюза по различным вопросам.

«И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО», — сказал глава МИД РФ, впервые комментируя ситуацию в Афганистане после прихода к власти боевиков движения «Талибан».

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипмиссиям безопасность.