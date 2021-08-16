Российские военные начали новые учения в Таджикистане

На фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые маневры с участием около тысячи военнослужащих, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

"Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке", - сообщила пресс-служба округа. Задачи будут отрабатываться в течение месяца.

По словам российских военных, в ходе маневров артиллеристы выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и "Акация". Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности, заявили в ЦВО.

По данным ЦВО, дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" отразят атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы в Таджикистане.

В начале августа Россия, Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от афганской границы. Они проходили на фоне наступления боевиков движения «Талибан».