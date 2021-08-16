Азербайджан поднял в небо боевые самолеты фото; видео
Боевые самолеты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам. В соответствии с планом подготовки полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, военные летчики выполняют задачи в ночное и дневное время. Согласно сценарию, военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.
В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.