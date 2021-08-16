Главная сенсация Олимпиады Линой Ашрам: «Мое прозвище – «Черная пантера». Так меня прозвали в Азербайджане»

Отдел спорта 15:26

Чуть ли не главной сенсацией Олимпийских игр в Токио стала победа израильской гимнастки Линой Ашрам в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике. Ей удалось опередить бесспорных фавориток соревнования – сестер Дину и Арину Авериных из России. В результате впервые с 2000 года олимпийское золото отправилось не в Россию. Добавим сюда победу Болгарии в групповых соревнованиях в Токио, и получим, что российская художественная гимнастика и вовсе без награды высшей пробы. В случае с победой Линой Ашрам не обошлось и без скандала. В России считают, что израильтянке завысили оценку, несмотря на то, что она уронила ленту в последнем выступлении в финале.

Надо сказать, что Ашрам, да и израильская команда в целом, часто проводят сборы в Баку на Национальной гимнастической арене. В допандемийном 2019 году израильтянки пять раз приезжали тренироваться в Азербайджан. Кстати, именно в Баку Линой Ашрам получила свое всемирное прозвище – «Черная пантера». «Когда мне было 14 лет, я принимала участие в соревнованиях в Баку, и один из сотрудников Федерации гимнастики Азербайджана назвал меня «Черной пантерой», потому что кроме меня, там все гимнастки были светлыми, - рассказывает Линой Ашрам в интервью Israel Hayom. - Он сказал, что я раньше всех приезжала в зал и позже всех уходила. Я действительно проводила в бакинском зале день и ночь. Когда мне впервые рассказали об этом прозвище, я засмеялась. Беспокоит ли меня прозвище, отражающее мой цвет кожи? Конечно, нет. Мне нравится цвет моей кожи. Я горжусь своим происхождением, местом, откуда я и кем я являюсь. Мой отец имеет йеменские корни, а моя мать - гречанка, и оба они родились в Израиле. Я люблю свое прозвище. Для меня черная пантера - это сильное и воинственное животное, которое не сдается и которое всегда стоит выше всех, а при необходимости может и сожрать».

Говоря о победе в Токио, Линой Ашрам заявляет, что все еще не может до конца осознать, что выиграла золото. «Я все еще живу в мечте, - говорит она. - Только сейчас постепенно я начинаю понимать масштабы достижения. Я приехала в Токио с целью отдать все свои силы и испытать момент и чувство присутствия на Олимпийских играх. Я знала, что, если у меня все получится, я смогу вернуться с какой-то медалью. Идея о том, что это будет золото, не приходила мне в голову. Когда мы узнали, что победили, мы с моим тренером Айелет Зуссман были так счастливы. В ту ночь, когда мне вручили медаль, я совсем не спала. В ходе соревнований я понимала, что получу медаль, а после упражнений с лентой я знала, что я на первом месте, и тогда это было безумно напряженным. На многих соревнованиях я занимала 3-и места после российских гимнасток, поэтому сам факт завоевания медали был бы для меня достижением. Когда я уронила ленту в финале, я чувствовала, что это повредит моему окончательному результату и немного понизит меня в таблице, но я сразу же пришла в себя. После упражнения Айелет сказала мне, что уровень сложности моего упражнения очень высок и что ошибка не должна навредить моей оценке, и она была права.