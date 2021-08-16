Леонид Швец, автор haqqin.az 15:27

После падения Кабула практически без единого выстрела талибы продолжают уверять всех в своем миролюбивом настрое. Объявлено об амнистии всем афганским чиновникам, им предложено возобновить работу. В самом деле, если государство не будет демонстрировать малейших признаков деятельности своих органов, говорить о новой власти не приходится. Однако быстрому восстановлению государственных функций сильно мешают два обстоятельства. Афганцы слишком хорошо помнят правление «Талибана» в 1996–2001 годах и царивший тогда террор в отношении всех, кто давал малейший повод заподозрить себя в неуважительном отношении к фундаментальным исламским ценностям. С чего вдруг порядки смягчатся в нынешней версии Исламского эмирата? Тем более, что яркая победа над американцами является для фанатиков убедительным доказательством их священной правоты. Только жестче, только последовательнее! Амнистия в этом контексте выглядит коварной ловушкой.

Второй момент – это отсутствие четкой вертикали власти у самих талибов. Кто-то в этом разрозненном конгломерате может давать обещания бывшим афганским чиновникам, но это ничуть не обязывает их соблюдать с теми, кто таких обещаний не давал. Так что рассчитывать, что бюрократия проамериканского режима завтра выйдет на работу, не приходится. Часть из них, кто взял деньги у талибов за предательство, а таких немало, постараются при возможности использовать эти средства, чтобы выбраться из страны, справедливо опасаясь преследований. В конце концов в основе идеологии талибов стремление к равенству и справедливости, а продажное афганское чиновничество символизирует попирание этих принципов. Пока «Талибан» не выстроил систему государственной власти, а представители прежней штурмуют Кабульский аэропорт, чтобы успеть улететь из страны, начинают звучать, пусть и запоздалые, призывы к сопротивлению. Ахмад Масуд, сын легендарного Ахмада Шаха Масуда, призвал противников талибов в стране и за рубежом подтягиваться к нему в Панджшер и дать бой. «Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку… Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против «Талибана» двадцать лет назад. Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?»