Минтруда предоставило активы ветеранам войны

В рамках программы самозанятости, проводимой Государственным агентством занятости при Минтруда, на прошлой неделе дополнительно 805 лиц были снабжены активами в виде товаров и материалов.

В пресс-службе министерства haqqin.az сообщили, что за счет выданных активов эти лица создали свои малые предприятия и хозяйства. Большинство составляют члены семей шехидов, участники войны, в том числе ветераны 44-дневной Отечественной войны.

Для подключенных к программе лиц сначала организуются тренинги с целью освоения ими знаний и навыков по организации и управлению малого бизнеса. Лица, успешно окончившие эти тренинги, обеспечиваются активами, согласно выбранному ими бизнес-плану по самозанятости.