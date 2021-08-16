Заместителя Абульфаза Гараева приговорили к 8 годам тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу бывшего замминистра культуры Рафика Байрамова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева Рафику Байрамову было представлено последнее слово. Бывший замминистра свою вину не признал.

«Было проведено расследование и выяснилось, что у меня не было полномочий подписывать документы. Выяснилось, что я не занимался хищениями, не брал взяток. Я признаю себя частично виновным, был невнимательным, допускал ошибки. Прошу президента простить меня. У меня трое маленьких детей, а жена болеет раком. Учтите это, пожалуйста», - сказал экс-чиновник.

Решением суда Рафик Байрамов был осужден на восемь лет лишения свободы.

Напомним, Рафик Байрамов был задержан в мае 2020 года в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности в Министерстве культуры. Рафику Байрамову было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, присвоении финансовых средств и подлоге. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.