Эпицентр армяно-азербайджанского противостояния - Нахчыван и Гедабек
Haqqin.az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана об интенсивном обстреле со стороны армянских подразделений из автоматического оружия и снайперских винтовок позиций азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, Галакенд Гедабекского района и Истису Кельбаджарского района. Обстрел позиций азербайджанской армии велся в утренние и дневные часы.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.