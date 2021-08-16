Критическая ситуация с коронавирусом в Азербайджане + 3 322

В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 322 новых случая заражения коронавирусом, 847 человек выздоровели, 18 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 373 175 случая заражения коронавирусом, из этого числа 340 174 человек благополучно прошли лечение, 5 188 пациента клиник скончались. Лечение 27 813 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.