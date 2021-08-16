А дело Н.Нифтиева рассматривал суд по тяжким преступлениям. Вместе с главой муниципалитета на свободу вышли и заместитель Матанат Насибова, а также начальник отдела муниципальных налогов и местных доходов Сахиб Абышов.

Завершилось громкое дело бывшего журналиста, председателя Бинагадинского муниципалитета Нияза Нифтиева. Несмотря на серьезные обвинения в коррупции Н.Нифтиев вышел на свободу.

Сам же прокурор попросил освободить Нияза Нифтиева в зале суда.

Согласно зачитанному приговору, Нияз Нифтиев приговорен к 8 месяцам 1 дню лишения свободы. Это наказание было признано условным и в его отношении назначен испытательный срок в два года.

Нифтиев и после суда заявил, что не брал взяток. Как и до суда. Остается догадываться, зачем Нифтиева посадили, а потом отпустили.