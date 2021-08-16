Мадат Гулиев поехал в Турцию со снайперскими винтовками и штурмовыми пулеметами

Ильгар Гусейнов, собкор

В рамках начавшейся в Стамбуле международной выставки оборонной промышленности IDEF 21 состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана генерал-полковника Мадата Гулиева с председателем Комитета оборонной  промышленности Турции Исмаилом Демиром. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Миноборонпрома Азербайджана, на встрече были обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день Мадат Гулиев встретился с министром оборонной промышленности Беларуси Дмитрием Пантусом. На встрече стороны обсудили различные аспекты азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической сфере.

Первая встреча с братом-турком

«Обе встречи прошли в обстановке конструктивизма и взаимопонимания», - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что выставка в Стамбуле, которая продлится до 20 августа, организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции. Азербайджанскую делегацию на выставке возглавляет министр оборонной промышленности генерал-полковник Мадат Гулиев.

На выставке представлена военная продукция 1000 ведущих копаний из 50 стран мира.

Вторая братом-беларусом

Азербайджан на выставке представил изготовленные на отечественных предприятиях снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, беспилотники и другую продукцию военного назначения. Всего Азербайджан представил продукцию 133 наименований. 

В рамках выставки запланированы дальнейшие встречи Мадата Гулиева с руководством делегаций ряда государств и представителей компаний.