Мадат Гулиев поехал в Турцию со снайперскими винтовками и штурмовыми пулеметами

В рамках начавшейся в Стамбуле международной выставки оборонной промышленности IDEF 21 состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана генерал-полковника Мадата Гулиева с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Миноборонпрома Азербайджана, на встрече были обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день Мадат Гулиев встретился с министром оборонной промышленности Беларуси Дмитрием Пантусом. На встрече стороны обсудили различные аспекты азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической сфере.