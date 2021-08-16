Мадат Гулиев поехал в Турцию со снайперскими винтовками и штурмовыми пулеметами
В рамках начавшейся в Стамбуле международной выставки оборонной промышленности IDEF 21 состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана генерал-полковника Мадата Гулиева с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Миноборонпрома Азербайджана, на встрече были обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В тот же день Мадат Гулиев встретился с министром оборонной промышленности Беларуси Дмитрием Пантусом. На встрече стороны обсудили различные аспекты азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической сфере.
«Обе встречи прошли в обстановке конструктивизма и взаимопонимания», - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что выставка в Стамбуле, которая продлится до 20 августа, организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции. Азербайджанскую делегацию на выставке возглавляет министр оборонной промышленности генерал-полковник Мадат Гулиев.
На выставке представлена военная продукция 1000 ведущих копаний из 50 стран мира.
Азербайджан на выставке представил изготовленные на отечественных предприятиях снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, беспилотники и другую продукцию военного назначения. Всего Азербайджан представил продукцию 133 наименований.
В рамках выставки запланированы дальнейшие встречи Мадата Гулиева с руководством делегаций ряда государств и представителей компаний.