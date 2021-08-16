«Талибан» подтвердил подозрения европейцев: «У нас хорошие отношения с Россией и Китаем»

Накануне, европарламентарии выразили свои подозрения относительно тесных отношений талибов с Россией и Китаем, о чем и сообщал haqqin.az. Прошли сутки, и подозрения европарламентариев, уверенных, в том, что афганский политический вакуум будет заполнен российско-китайской коалицией, подтвердились.

"Талибан" считает, что у него хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

"Нет-нет, мы не получаем от России, Китая и Пакистана финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения, - сказал Шахин, - Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения СМИ о том, что "Талибан" является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность".