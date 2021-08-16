Эрдоган: «Для нас капля нефти не дороже капли крови»

«Анкара сделала ставку на оборонпром, чтобы противостоять проблемам, создаваемым крупными производителями вооружения, явным и скрытым эмбарго. Если ранее турецкий экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Турции не достигал и 250 млн долларов, то сегодня этот показатель превысил отметку 3 млрд долларов», - констатировал президент.

Президент привлек внимание к тому факту, что за последние десятилетия Турция резко снизила зависимость от импорта вооружения, доведя показатель импортозамещения с 20 до 80 процентов.

Турция за последние 19 лет совершила настоящую революцию в отечественном оборонпроме. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что современная Турция входит в число 3-4 ведущих стран мира по разработке, производству и продаже ударных БПЛА, доказавших свою эффективность на поле боя.

При этом он подчеркнул, что Турция готова делиться с дружественными государствами всеми достижениями и возможностями в сфере ВПК.

«Обеспечение мира, стабильности и атмосферы доверия в регионе и во всем мире зависит и от справедливого баланса в сфере оборонной промышленности. Позиция Турции никогда не строилась на стремлении к наживе. Для нас капля нефти не дороже капли крови. Это претит ценностям общества и народа», - отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция никогда не была и не станет страной, которая под предлогом борьбы с терроризмом сбрасывает бомбы на мирных жителей за десятки тысяч километров от собственных границ.

Президент также акцентировал внимание на росте авторитета IDEF на международном уровне.

«Соглашения, контракты и протоколы, планируемые к подписанию на оборонной выставке в Стамбуле, являются лучшим показателем роста значимости IDEF на глобальном уровне», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одной из наиболее значимых выставок вооружений в Европе.

Выставка IDEF - возможность ознакомиться с современными оборонными технологиями и образцами в разнообразных отраслях ВПК, новейшими разработками военной техники, которые предлагаются для экспортных поставок на мировой рынок вооружений.

Профили выставки IDEF - военное оборудование для сухопутных войск, ВМС, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, вертолеты, суда, электронное оборудование, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.

В нынешнем году выставка продолжится с 17 по 20 августа. На территории выставки представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний 53 стран мира, в том числе 536 турецких.

В выставке запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира. Будут проведены многочисленные переговоры. По итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов, а также презентация новинок.