Директор бакинской школы присвоила 35 тысяч манатов

Директор школы присвоила зарплату преподавателей в размере 35 000 манатов. А взамен позволила преподавателям не приходить на работу. И заниматься частным репетиторством.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Фатдана Рагимова привлечена в качестве обвиняемой по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата, совершенное с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В служебном кабинете и на квартире Фатданы Рагимовой обнаружено и изъято в общей сложности 38 зарплатных карт на имена учителей, многочисленные удостоверения соцстрахования и другие финансовые документы.