Талибы обещают бороться с «Аль-Каидой»

Движение «Талибан» пообещало бороться с «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками и не позволять им действовать на территории Афганистана. Об этом заявил по телевидению представитель талибов Сухейл Шахин, передает РИА Новости.

«Да, это наша политика и наше обязательство. …Эта политика заключается в том, что мы не позволим никакой группировке или лицам использовать землю Афганистана», — заявил Шахин, комментируя звучавшие ранее сообщения о соответствующих обещаниях.