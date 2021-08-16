Ильхам Алиев присвоил генеральские звания пограничникам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы высших воинских званий.

Согласно документу, следующим военнослужащим Государственной пограничной службы присваиваются:

высшее воинское звание генерал-лейтенант

генерал-майору Джавиду Миргамза оглу Абдуллаеву

генерал-майору Эльшану Алекпер оглу Вердиеву

высшее воинское звание генерал-майор

полковнику Бабеку Вахид оглу Гурбанову

полковнику Фаигу Гамзаага оглу Мамедову.