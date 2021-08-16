Ильхам Алиев присвоил генеральские звания пограничникам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы высших воинских званий.
Согласно документу, следующим военнослужащим Государственной пограничной службы присваиваются:
высшее воинское звание генерал-лейтенант
генерал-майору Джавиду Миргамза оглу Абдуллаеву
генерал-майору Эльшану Алекпер оглу Вердиеву
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Бабеку Вахид оглу Гурбанову
полковнику Фаигу Гамзаага оглу Мамедову.