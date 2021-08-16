Экс-посол Маккинли: Мы все бездарно проиграли Афганистан

В своей статье, которую опубликовало издание ИноСМИ, Маккинли пишет, что экс-советник по национальной безопасности генерал Х.Р. Макмастер выразил чувства многих, заявив, что Афганистан является «огромной гуманитарной проблемой на современной границе между варварством и цивилизацией» и что США не хватает воли «продолжать усилия в интересах всего человечества».

Бывший посол США в Афганистане в 2014-2016 годах, а также работавший послом США в Бразилии, Колумбии и Перу главным политическим советником госсекретаря Майка Помпео (администрация Дональда Трампа) Майкл Маккинли с горечью признает, что США потерпели в Афганистане грандиозную катастрофу.

«За время моего более чем трехлетнего пребывания в Кабуле, с 2013 по 2016 годы (в том числе в качестве посла США с 2014 по 2016 годы), мне стало очевидно, насколько серьезными были здесь вызовы стратегии США. Хотя нам в основном удалось ликвидировать «Аль-Каиду» в стране и снизить угрозу террористических атак в Соединенных Штатах, нам не удалось эффективно применить наши подходы к борьбе с террористами, к нашей афганской политике и «построению нации». Мы недооценили стойкость талибов. И мы неправильно понимаем геополитические реалии региона», - признает горькую правду Маккинли.

Далее экс-посол призывает «взглянуть правде в глаза: решение отложить вывод войск США еще на год или два не повлияло бы на необратимо трагическое развитие событий в Афганистане. Соединенным Штатам пришлось бы взять на себя новые обязательства перед Афганистаном на неопределенный срок, за счет затраты десятков миллиардов долларов в год, с небольшой надеждой на достижение хрупких результатов внутри страны со слабым управлением, ухудшающимися условиями на поле боя и с уверенностью, что многие другие американские жизни будут потеряны, поскольку талибы снова нацеливались именно на американских военных и дипломатов».

Бывший посол приводит мнение многочисленных наблюдателей, что «на бумаге ANDSF (афганские национальные силы обороны и безопасности - ред.) были значительно крупнее, лучше вооружены и организованы, чем «Талибан». Афганских спецназовцев сравнивали с лучшими в регионе. Как теперь сообщается, не далее, как в марте 2021 года брифинги разведки США для высших чиновников администрации Байдена содержали выводы о том, что талибы могут захватить существенную часть страны только через два-три года, а не за несколько недель.

В полугодовых презентациях Министерства обороны США Конгрессу регулярно подчеркивались растущий профессионализм и боеспособность афганских вооруженных сил.

В 2017 и 2019 годах стали поступать сообщения о том, что из списков личного состава ANDSF таинственно исчезали десятки тысяч солдат-призраков, что свидетельствует о том, что для борьбы с «Талибаном» у правительственных сил безопасности никогда не было хотя бы 300 000 солдат, не говоря уже о 352 000. В отчете Министерства обороны Конгрессу за декабрь 2020 года отмечалось, что только «примерно 298 000 военнослужащих ANDSF имели право на получение заработной платы», что намекало на повторяющуюся проблему с «фантомными» солдатами и дезертирством».

«Расточительство, мошенничество и нецелевое использование ресурсов, призванных преобразовать афганскую армию, еще больше подорвали боеспособность ANDSF. Мера расточительства и мошенничества исчисляется миллиардами долларов, поскольку коррупция часто связана с высокопоставленными афганскими правительственными чиновниками. SIGAR (специальный главный инспектор США по восстановлению Афганистана - ред.) удалось раскрыть значительную часть этого, но нужно было сделать больше, чтобы остановить эти уродливые явления.