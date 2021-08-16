Экс-посол Маккинли: Мы все бездарно проиграли Афганистан
Бывший посол США в Афганистане в 2014-2016 годах, а также работавший послом США в Бразилии, Колумбии и Перу главным политическим советником госсекретаря Майка Помпео (администрация Дональда Трампа) Майкл Маккинли с горечью признает, что США потерпели в Афганистане грандиозную катастрофу.
В своей статье, которую опубликовало издание ИноСМИ, Маккинли пишет, что экс-советник по национальной безопасности генерал Х.Р. Макмастер выразил чувства многих, заявив, что Афганистан является «огромной гуманитарной проблемой на современной границе между варварством и цивилизацией» и что США не хватает воли «продолжать усилия в интересах всего человечества».
«За время моего более чем трехлетнего пребывания в Кабуле, с 2013 по 2016 годы (в том числе в качестве посла США с 2014 по 2016 годы), мне стало очевидно, насколько серьезными были здесь вызовы стратегии США. Хотя нам в основном удалось ликвидировать «Аль-Каиду» в стране и снизить угрозу террористических атак в Соединенных Штатах, нам не удалось эффективно применить наши подходы к борьбе с террористами, к нашей афганской политике и «построению нации». Мы недооценили стойкость талибов. И мы неправильно понимаем геополитические реалии региона», - признает горькую правду Маккинли.
Далее экс-посол призывает «взглянуть правде в глаза: решение отложить вывод войск США еще на год или два не повлияло бы на необратимо трагическое развитие событий в Афганистане. Соединенным Штатам пришлось бы взять на себя новые обязательства перед Афганистаном на неопределенный срок, за счет затраты десятков миллиардов долларов в год, с небольшой надеждой на достижение хрупких результатов внутри страны со слабым управлением, ухудшающимися условиями на поле боя и с уверенностью, что многие другие американские жизни будут потеряны, поскольку талибы снова нацеливались именно на американских военных и дипломатов».
Бывший посол приводит мнение многочисленных наблюдателей, что «на бумаге ANDSF (афганские национальные силы обороны и безопасности - ред.) были значительно крупнее, лучше вооружены и организованы, чем «Талибан». Афганских спецназовцев сравнивали с лучшими в регионе. Как теперь сообщается, не далее, как в марте 2021 года брифинги разведки США для высших чиновников администрации Байдена содержали выводы о том, что талибы могут захватить существенную часть страны только через два-три года, а не за несколько недель.
В полугодовых презентациях Министерства обороны США Конгрессу регулярно подчеркивались растущий профессионализм и боеспособность афганских вооруженных сил.
В 2017 и 2019 годах стали поступать сообщения о том, что из списков личного состава ANDSF таинственно исчезали десятки тысяч солдат-призраков, что свидетельствует о том, что для борьбы с «Талибаном» у правительственных сил безопасности никогда не было хотя бы 300 000 солдат, не говоря уже о 352 000. В отчете Министерства обороны Конгрессу за декабрь 2020 года отмечалось, что только «примерно 298 000 военнослужащих ANDSF имели право на получение заработной платы», что намекало на повторяющуюся проблему с «фантомными» солдатами и дезертирством».
«Расточительство, мошенничество и нецелевое использование ресурсов, призванных преобразовать афганскую армию, еще больше подорвали боеспособность ANDSF. Мера расточительства и мошенничества исчисляется миллиардами долларов, поскольку коррупция часто связана с высокопоставленными афганскими правительственными чиновниками. SIGAR (специальный главный инспектор США по восстановлению Афганистана - ред.) удалось раскрыть значительную часть этого, но нужно было сделать больше, чтобы остановить эти уродливые явления.
Но ночное июльское бегство США с авиабазы Баграм, ключевой точки авиационной логистики в Афганистане, в любом случае станет непреходящим символом нашей военной неудачи в этой стране. (Отсутствие материально-технического обеспечения авиации имело еще одно последствие: препятствовало эвакуации персонала посольств и десятков тысяч афганцев, помимо переводчиков, которые работали с военными, дипломатическими миссиями и программами помощи США.)», - признает экс-дипломат.
Маккинли отмечает тот факт, что США переоценили свою способность устранить еще один фактор, который подорвал их военные усилия в Афганистане: укрытие талибов в Пакистане: «В течение многих лет лидеры США искали поддержки Исламабада в мирном урегулировании войны в Афганистане. Они потерпели неудачу — Исламабад был более заинтересован в сохранении возможности самостоятельного выбора по Афганистану.
Еще в июле 2021 года министр внутренних дел Пакистана признал, что семьи талибов проживают в пригородах Исламабада...»
«Мы неправильно понимали талибов, когда боролись с ними; мы также неверно истолковали их недавнее обязательство вести переговоры о мире, когда в Дохе они вступили в «бой теней» с правительством Гани после достижения соглашения с Соединенными Штатами о графике вывода войск. У них никогда не было намерения достичь мирного решения проблемы власти в стране. (Представление о том, что «Талибан» изменился, сейчас кажется еще более наивным, учитывая тревожные сигналы, возникающие в результате нынешнего захвата власти.) Однако это намерение талибов в некотором смысле отражалось и в действиях Соединенных Штатов: конечной целью американских переговорщиков было создание условий для упорядоченного вывода войск США. «Талибан» всегда это знал.
Критики вывода войск приводят один убийственный аргумент: Афганистан, управляемый талибами, снова станет убежищем для террористических групп, угрожающих безопасности США. Этот аргумент является беспристрастным признанием того, что нам «удалось» вернуть угрозу со стороны Афганистана лишь на уровень изначального обоснования интервенции США. Однако принесенные на алтарь этого «достижения» жертвы оказались значительными: более 1 триллиона долларов, жизни более 2 400 американских военнослужащих (и более десяти тысяч подрядчиков), более 20 000 раненых американцев», - отмечает бывший американский посол.