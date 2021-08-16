Виталий Кирпичев, директор по развитию TradingView, Inc. в РФ, связал это с ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики. По его словам, до запуска «Северного потока – 2» ПАО «Газпром» не намерено увеличивать объемы транзита через существующие газотранспортные мощности в Украине. Также есть проблемы с прокачкой этого топлива по трубопроводу Ямал-Европа в связи с аварией, произошедшей на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа.

Обновление исторических максимумов по ценам на газ в Европе обусловлено рядом причин, в том числе ограниченным предложением газа из России. Об этом заявили российским «Известиям» эксперты рынка.

«Эти факторы заставляют европейские компании соглашаться на любые цены, чтобы поддержать бесперебойное снабжение газом своих потребителей», - констатировал российский эксперт.

Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов «Петролеум Трейдинг», отметил, что сообщение об аварии на заводе «Газпрома» и снижение поставок по нитке Ямал–Европа «подлило масла в огонь», но на совокупные поставки это не повлияло. «Поэтому фактор «Газпрома» - это больше эмоциональный момент. Учитывая баланс спроса и предложения, а также глобальную перестройку рынка энергоносителей, я настраиваюсь на то, что цены на газ будут выше, чем мы привыкли раньше видеть», - прогнозирует эксперт, добавив, что спрос на газ растет под влиянием как краткосрочных факторов - комбинация погодно-климатических условий, состояния запасов в хранилищах, так и долгосрочных - постепенный переход к более «экологичным» видам топлива.

Накануне цены на газ в Европе обновили максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м на хабе TTF (Нидерланды). Подчеркивалось, что на котировки также повлияло решение «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Кроме того, по данным компании «Укртрансгаз», запасов газа в Украине в подземных хранилищах (ПГХ) осталось на 26% меньше, чем в прошлом году. По состоянию на 15 августа хранилища были заполнены на 57% от всего возможного объема (17,6 млрд кубометров). Это на треть ниже прошлогодних запасов: к середине августа 2020-го газом было заполнено 77,1% от общего объема украинских ПГХ (23,8 млрд кубометров).