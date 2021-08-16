Леонид Швец, автор haqqin.az 19:16

С 17 по 20 августа Министерство общественной безопасности Китая и МВД Таджикистана проводят совместные учения по противодействию терроризму в условиях горной местности. Об этом сообщается на сайте таджикского ведомства. Понятно, что об учениях стороны договорились заранее, но сейчас они выглядят более чем актуально. А в начале августа в Таджикистане на приграничном с Афганистаном полигоне прошли учения российских, таджикских и узбекских подразделений, на которых отрабатывались задачи ликвидации боевиков, нарушивших государственную границу Таджикистана. На тот момент его участники вряд ли могли предполагать, что ситуация в соседней стране изменится так быстро. То, что выглядело профилактической подготовкой, приобрело предельно практическое значение.

Еще в июне появилась тревожная информация, что в захвате важного контрольно-пропускного пункта на таджикско-афганской границе приняли участие так называемые «таджикские талибы» из группировки «Джамаат Ансаруллах». Они действуют в афганской провинции Бадахшан и подчиняются командиру Махди Араслону. Именно ему талибы передали контроль над пятью районами провинции. Создал группировку один из участников гражданской войны 1992-1997 годов в Таджикистане Амриддин Табаров, но в 2015 году он погиб на территории Афганистана, и сейчас боевиков-таджиков возглавляет Араслон – под таким псевдонимом скрывается таджикский гражданин Мухаммад Шарифов. Отец Шарифова был соратником Табарова и вместе со старшим сыном погиб во время боя с таджикскими спецслужбами в 2011 году. Отмечают особую жестокость Араслона даже на фоне далеко не мягких прочих талибанских командиров. Для Таджикистана потенциальная очень серьезная проблема заключается не только и даже не столько в том, что афганские талибы перейдут через границу, а в том, что наглядный успех исламских фундаменталистов в соседней стране подтолкнет недовольных и неприкаянных людей в самом Таджикистане к формированию радикальных групп наподобие «Джамаат Ансаруллах». Дело в том, что это беднейшая страна среди бывших среднеазиатских республик Советского Союза, ВВП на душу населения тут чуть больше, чем в Афганистане, и средний возраст по стране – 21 год. Это означает большое число молодых людей, которые не могут найти себе работу и место в жизни. Они легко подвержены пропаганде идей равенства и справедливости в соответствии с фундаментальными ценностями раннего ислама. Собственно, из таких в свое время и сформировался «Талибан».