Таджикистан напрягся оперативный комментарий
С 17 по 20 августа Министерство общественной безопасности Китая и МВД Таджикистана проводят совместные учения по противодействию терроризму в условиях горной местности. Об этом сообщается на сайте таджикского ведомства.
Понятно, что об учениях стороны договорились заранее, но сейчас они выглядят более чем актуально.
А в начале августа в Таджикистане на приграничном с Афганистаном полигоне прошли учения российских, таджикских и узбекских подразделений, на которых отрабатывались задачи ликвидации боевиков, нарушивших государственную границу Таджикистана. На тот момент его участники вряд ли могли предполагать, что ситуация в соседней стране изменится так быстро. То, что выглядело профилактической подготовкой, приобрело предельно практическое значение.
Еще в июне появилась тревожная информация, что в захвате важного контрольно-пропускного пункта на таджикско-афганской границе приняли участие так называемые «таджикские талибы» из группировки «Джамаат Ансаруллах». Они действуют в афганской провинции Бадахшан и подчиняются командиру Махди Араслону. Именно ему талибы передали контроль над пятью районами провинции.
Создал группировку один из участников гражданской войны 1992-1997 годов в Таджикистане Амриддин Табаров, но в 2015 году он погиб на территории Афганистана, и сейчас боевиков-таджиков возглавляет Араслон – под таким псевдонимом скрывается таджикский гражданин Мухаммад Шарифов. Отец Шарифова был соратником Табарова и вместе со старшим сыном погиб во время боя с таджикскими спецслужбами в 2011 году. Отмечают особую жестокость Араслона даже на фоне далеко не мягких прочих талибанских командиров.
Для Таджикистана потенциальная очень серьезная проблема заключается не только и даже не столько в том, что афганские талибы перейдут через границу, а в том, что наглядный успех исламских фундаменталистов в соседней стране подтолкнет недовольных и неприкаянных людей в самом Таджикистане к формированию радикальных групп наподобие «Джамаат Ансаруллах».
Дело в том, что это беднейшая страна среди бывших среднеазиатских республик Советского Союза, ВВП на душу населения тут чуть больше, чем в Афганистане, и средний возраст по стране – 21 год. Это означает большое число молодых людей, которые не могут найти себе работу и место в жизни. Они легко подвержены пропаганде идей равенства и справедливости в соответствии с фундаментальными ценностями раннего ислама. Собственно, из таких в свое время и сформировался «Талибан».
Очевидно, что на эту угрозу не могут не реагировать страны-соседи Таджикистана и Россия. Ужесточение мер пересечения границ, визовый режим – это очевидно напрашивающиеся шаги, тем более что с победой талибов следует ожидать роста наркотрафика: по данным ООН, в прошлом году в Афганистане на 37% увеличилось число земель под наркотическими культурами. В свое время глава ФСКН России Виктор Иванов заявлял, что простое введение визового режима со странами СНГ поможет сократить контрабанду героина как минимум в 30 раз. Похоже, это время подошло. Но введение дополнительных пограничных фильтров неизбежно ударит по трудовой миграции таджиков, которая является важным экономическим фактором для бедной страны. Поступления в страну на треть состоят из переводов граждан, работающих за рубежом, преимущественно в России.
Образуется замкнутый круг: опасная ситуация в Таджикистане и вокруг него подталкивает к мерам изоляции, которые делают ситуацию еще опаснее.
В связи с угрозой из Афганистана президент Эмомали Рахмон приказал развернуть у границ двадцать тысяч военнослужащих, но как раз афганский опыт показывает, что бывают моменты, когда на армию рассчитывать не приходится. Безусловно, речь сейчас больше о потенциальных угрозах, но как знать. Режим в Кабуле рассчитывал, что у него впереди бесконечность.