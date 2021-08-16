Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана при сбежавшем из страны Ашрафе Гани, заявил, что, согласно Конституции, после бегства президента он стал исполняющим обязанности главы государства. Об этом он написал в Twitter.

«Согласно Конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента», — написал Салех, подчеркнув, что находится в Афганистане.

Он добавил, что сейчас обращается к мировым лидерам, чтобы заручиться их поддержкой.

Кроме того, Салех призвал афганцев присоединяться к сопротивлению «Талибану». «В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению», - призвал вице-президент.

На днях Салех написал, что «ни при каких обстоятельствах не преклонится перед талибскими террористами».