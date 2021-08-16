Афганцев поздравили с окончанием «20-летней американской оккупации»

Движение «Талибан» поздравляет афганский народ с окончанием 20-летней американской оккупации. Об этом заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, выступая на первой пресс-конференции после прихода движения к власти в Афганистане.

«Мы переживаем момент гордости для нашей нации, - сказал Муджахид. - Поздравляем всю нацию! Свобода и независимость - законные права каждого народа. Мы освободились от 20-летней американской оккупации».

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.