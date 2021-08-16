Силы сопротивления ведут ожесточенные бои с талибами

Силы афганского сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с боевиками движения «Талибан», захватившего контроль над всем Афганистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Источники агентства рассказали, что солдаты сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере — единственном регионе, который боевикам не удалось взять. Через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль республики, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

На данный момент для поддержки афганцев в Панджшер направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.