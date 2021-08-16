Штайнмайер назвал кадры из аэропорта Кабула постыдными для Запада

"В эти дни мы переживаем человеческую трагедию, за которую разделяем ответственность, и поворотный момент в политике, который потрясет нас и изменит мир. Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политического Запада", - указал глава немецкого государства, имея в виду видеозаписи, на которых видно, как афганцы пытаются проникнуть в американские самолеты и цепляются за фюзеляж. Его слова приводит Дойче велле.

"Драматические кадры из Кабула и события в Афганистане никого не оставляют равнодушным. Я уверен: граждане по всей Германии в эти часы думают об Афганистане и афганском народе", - сказал Штайнмайер.

Как отметил президент ФРГ, новости из Афганистана особенно удручают всех тех, "кто на протяжении последних 20 лет вносил свой вклад в борьбу за лучшую жизнь для людей в этой стране и зачастую ставил на карту собственное здоровье и даже жизнь", а именно - немецких солдат, которые были направлены туда, а также родственников погибших.

Теперь Германия должна "сделать все возможное для того, чтобы наши соотечественники и все афганцы, которые поддерживали их на протяжении многих лет, оказались в безопасности", - потребовал Штайнмайер.

Президент ФРГ также призвал основательно обсудить внешнюю политику Германии. "Провал наших многолетних усилий по построению стабильного, жизнеспособного государства в Афганистане поднимает фундаментальные вопросы о прошлом и будущем нашей внешней политики и наших военных миссий - непростые вопросы, на которые мы должны дать честный и обстоятельный, а не поспешный ответ", - подчеркнул политик.