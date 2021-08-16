Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами

За несколько недель до захвата Афганистана боевиками «Талибан» в Дохе начались активные переговоры с участием США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.

По словам собеседников агентства, в переговорах, помимо американских дипломатов, участвовали представители «Талибана» и афганские правительственные чиновники. В ходе встреч стороны предварительно договорились о двухнедельном прекращении огня. В течение этого срока, как утверждают собеседники агентства, президент Афганистана Ашраф Гани должен был объявить об отставке, после чего начались бы переговоры о формировании переходного правительства, куда должен был войти экс-президент страны Хамид Карзай «и другие действующие и бывшие чиновники», передает РБК.

По словам источников, беспрепятственное продвижение талибов по территории Афганистана и дальнейшее взятие Кабула стали сюрпризом даже для представителей «Талибана», а бегство Гани и вовсе застало врасплох все три стороны переговоров и поставило крест на предварительном соглашении.

Как сообщает Bloomberg, американский посол в Афганистане и Ираке Залмай Халилзад, который представлял США на переговорах в Катаре, по-прежнему находится в Дохе, пытаясь найти новые пути урегулирования, чтобы обеспечить сохранение мира в афганской столице. По словам источников, он уделяет особое внимание вопросу мирного перехода к новому правительству, куда должны попасть представители разных слоев афганского общества, а не только талибы.