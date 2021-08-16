Шахин Мустафаев и Мгер Григорян возобновили переговоры в Москве

В Москве состоялось заседание трёхсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт российского правительства.

Согласно сообщению, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук возобновили работу трёхсторонней рабочей группы.

На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 11 января 2021 года.

Отметим, что в июне Шахин Мустафаев заявил, что после формирования нового правительства в Армении рабочая группа продолжит свою работу.

Напомним, по итогам встречи лидеров Азербайджана, России и Армении 11 января в Москве было принято решение о создании трехсторонней рабочей группы под совместным председательством заместителей премьер-министров трех стран.