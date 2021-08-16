Новинка турецкого ВПК: мини-подлодка

Турция готовится к строительству первой отечественной маломерной подводной лодки с использованием внутренних и национальных ресурсов. Эксперты считают, что экспортный потенциал этой подлодки, которую можно будет использовать в Эгейском и Средиземном морях, крайне велик, сообщает Timeturk.com.

Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) опубликовали и обнародовали информацию о разработанном морском проекте, которую с нетерпением ждали, те кто внимательно следит за отраслью.

Проект и технические характеристики субмарины под названием STM500 представлены на международной выставке оборонной промышленности İDEF-2021 в Стамбуле и уже вызвали большой ажиотаж.

Подлодка сможет выполнять в автономном режиме задачи в море на протяжении 30 дней с экипажем в составе 18 человек, плюс шесть человек вспомогательного персонала. STM500 может вести подводный бой, проводить специальные операции на мелководье, вести наблюдение и разведку.

Длина субмарины - 42, высота - восемь метров. На ней будет установлено восемь торпедных аппаратов и система запуска ракет.

STM500 имеет водоизмещение около 540 тонн. Максимальная глубина погружения составит 250 метров.