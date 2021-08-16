Началось с того, что пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что талибы не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене. Он заверил, что талибы намерены не допустить, чтобы Афганистан "оставался полем для конфликта".

Далее Муджахид отметил, что спустя "20 лет борьбы мы прогнали иностранцев", настал "момент гордости для всей нации", и что "Талибан" "не стремится отомстить" кому бы то ни было за прошлые обиды, оно "простило всех".

Пресс-секретарь еще раз заверил, что талибы готовы к прямым контактам с другими странами. По словам Муджахида, все посольства и НПО в стране находятся в полной безопасности. "Талибан" также обязуется не допустить, чтобы кто-то использовал территорию страны как базу для атак против других государств.

Муджахид заверил, что в стране будут защищать права женщин, им будут позволять вести активный образ жизни с соблюдением шариата. Он также заявил, что от женщин будут требовать носить хиджаб, оставляющий открытым лицо, а не бурку - одежду, полностью скрывающую тело и лицо.

По его словам, "тысячи школ продолжают работать" в Афганистане.

Представитель "Талибана" заявил, что новая власть будет уделять внимание экономическому восстановлению страны: "Экономическая ситуация будет улучшаться. Мы примем серьезные меры, чтобы добиться этого, чтобы улучшить условия жизни людей".

"Мы будем управлять страной, а вы потом сможете сравнить наши результаты с тем, чего добились сбежавшие отсюда", - уверяет Муджахид, добавив, что талибы "активно работают над формированием нового правительства".

"Это будет сильное исламское правительство. Оно будет защищать наши ценности и служить народу", - пообещал Муджахид.

"После этого в стране будут царить закон и порядок. Потерпите немного", - подытожил представитель группировки.