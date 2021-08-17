Из-за недружественной политики Вильнюса Китай отменил прямые грузовые поезда в Литву в конце августа и в сентябре, которые являются частью «Нового Шелкового пути в Европу», сообщает Delfi.

«Предупреждаем, что из-за сложившейся между Литвой и Китаем политической ситуации будет отменен прямой поезд (запланированный на 28 августа). Мы также сообщаем, что все прямые поезда в Вильнюс на сентябрь тоже будут отменены до получения информации из CRCT», – говорится в письме китайского железнодорожного предприятия China railway container transport corp. (CRCT) клиентам в Литве.

В самой Литве заявили, что пока не получили официальной информации об отмене рейсов поездов.

Атташе Литвы по транспорту в Китае Рамунас Римкус назвал действия Пекина политически мотивированными, и что якобы такое решение связано с нежеланием китайских компаний «попасть в немилость партии».

В Подразделении морского и железнодорожного транспорта Литвы заявили, что такое решение Китая вызовет неудобства, однако не причинит особого вреда. Там считают, что поездами грузы из Китая в Литву можно возить через Польшу.

Ранее Китай решил отозвать своего посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране и вежливо попросил отозвать посла Литвы в Китае. Действия Вильнюса грубо нарушают дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, заявил официальный Пекин.