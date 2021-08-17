Евросоюз признал победу «Талибана», но...

Евросоюз начнет диалог с «Талибаном», чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам экстренной конференции глав МИД стран сообщества.

«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны говорить с ними», — заявил Боррель, подчеркнув, что речь не идет о формальном признании движения законной властью в Афганистане.

По словам Борреля, первой целью ЕС прямо сейчас является обеспечение эвакуации граждан сообщества, а также афганцев, которые помогали международной коалиции, если они хотят покинуть страну.

Боррель сообщил, что до прояснения ситуации ЕС прекратит экономическую помощь Афганистану, но продолжит оказывать гуманитарную помощь.