Акар и Гасанов обсудили провокации Армении на границе
В Стамбуле на полях Международной выставки оборонпрома IDEF 2021 состоялись переговоры министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Как сообщает Anadolu, стороны обсудили провокации Армении на границе с Азербайджаном. Акар подчеркнул, что Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в его правом деле.
Также были обсуждены вопросы двустороннего и регионального взаимодействия в области обороны и безопасности, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.