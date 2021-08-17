Акар и Гасанов обсудили провокации Армении на границе

В Стамбуле на полях Международной выставки оборонпрома IDEF 2021 состоялись переговоры министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Как сообщает Anadolu, стороны обсудили провокации Армении на границе с Азербайджаном. Акар подчеркнул, что Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в его правом деле.

Также были обсуждены вопросы двустороннего и регионального взаимодействия в области обороны и безопасности, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.