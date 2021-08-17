Валерий Кантор, специально для haqqin.az 17 августа 2021, 23:12

В одном из обращений к протестующим афроамериканцам один из лидеров «Черных пантер» Мумия Абу-Джамал заверил собратьев, что империи, как и индивидуумы, могут утомляться. Эта мысль имеет прямую связь с причиной, по которой историки часто называют Афганистан «Кладбищем империй»: классическое для трех сверхдержав стремление «цивилизовать» непокорные племена кочевников и утвердиться на веки вечные в Афганистане надломило в начале ХХ века Британскую империю, развалило в конце ХХ века Советский Союз и, как мы видим, вынудило в ХХI веке капитулировать такую геополитическую махину, как Соединенные Штаты Америки.

Тема «афганского блицкрига», в ходе которого боевые подразделения талибов, не встречая сопротивления обученной и до зубов вооружённой американцами армии Афганистана, в считанные дни захватили контроль над территорией огромной страны, по-прежнему доминирует в главных заголовках ведущих мировых изданий. При этом некоторые СМИ называют бегством обговоренный и анонсированный еще при Трампе вывод воинского контингента США из Афганистана и сравнивают это решение с событиями 1989 года, когда из того же Афганистана вывел свои войска Советский Союз. На мой взгляд, подобные сравнения лишены исторической основы. Главной причиной решения Горбачева вывести из Афганистана «ограниченный контингент советских войск» стал печально известный по фильму Алексея Балабанова «Груз-200» - так в Генштабе советской армии обозначили цинковые гробы, в которых из Афганистана на родину возвращали тела советских солдат. За десять лет абсолютно бессмысленной войны в Афганистане, которую советская пропаганда преподносила народу как «выполнение интернационального долга», были убиты 15 тысяч и ранены порядка 50 тысяч солдат и офицеров. Вывод войск из Афганистана, пусть даже в боевых колоннах, с развернутыми знаменами и под марши оркестров, был, по существу, паническим бегством от еще больших и лишенных всякого смысла потерь, бегством под прицелом автоматов, артиллерии и «стингеров» победивших моджахедов.

Соединенные Штаты, как и СССР, тоже понесли людские потери, которые, правда, несопоставимы с советскими: за двадцать лет конфликта армия США потеряла в Афганистане 2 300 человек убитыми и 20 660 – ранеными. В отличие от СССР, армия США смогла полностью подавить вооруженное сопротивление непримиримой афганской оппозиции, загнав её, по существу, в подполье, и на долгие годы обеспечить в истерзанной бесконечными войнами стране нормальную жизнь, в условиях которой уже выросло два поколения афганцев. И если уйти из Афганистана Советский Союз заставило пугающее количество человеческих жертв, то американцы сделали это, главным образом, из-за денег. Двадцатилетнее военное присутствие в Афганистане обошлось американскому налогоплательщику почти в 2 (два) триллиона (!!) долларов. Здесь принципиально важно отметить, что эта астрономическая прорва денег (в среднем по 100 миллиардов в год!) пошла не только на снабжение американского воинского контингента, проведение операций против вооруженных повстанцев, медицинскую помощь и выплату пособий. Почти 140 миллиардов долларов США вложили в проекты по экономическому и хозяйственному восстановлению Афганистана, порядка 100 миллиардов - в создание национальной армии, полиции и других сил безопасности, девять миллиардов – в борьбу с производством и контрабандой наркотиков… Это сегодня Дональд Трамп называет вывод войск США из Афганистана «национальной катастрофой Америки» и призывает Джо Байдена «…уйти в позорную отставку». А в самом начале своего президентства, когда, как утверждают источники в Белом доме, Трамп впервые увидел реальные расходы по Афганистану, он написал в Twitter, что одной из главных своих целей во внешней политике он видит «…прекращение самой длительной войны в истории США и возвращение американских солдат домой». Возвращаясь к двум триллионам долларов, которые американцы так щедро и безвозвратно, под гул недовольства мирового сообщества закопали на «Кладбище империй», позволю себе только предположить, что большинство стран третьего, второго и, не исключено, даже первого мира охотно согласились бы на такую «военную экспансию», целью которой, что бы там ни писали аналитики левого толка и проповедники «права народов на самоопределение», было намерение США вытащить Афганистан из тисков Средневековья хотя бы на уровень двадцатого века...

Впрочем, уроки истории в который раз вынуждают констатировать, что подобного рода «просветительство» с афганцами не проходит… А теперь о старых новых хозяевах Афганистана, которые будут формировать в ближайшее десятилетие политическую, экономическую и социальную повестку этого многострадального государства. Перефразируя бессмертный афоризм Марка Твена, возьму на себя смелость утверждать, что слухи об угрозе наступления всемирного хаоса и экспорте на Запад самых непримиримых форм исламского фундаментализма сильно преувеличены и во многом вызваны обилием противоречивых, спорных, а зачастую тупо выдуманных фактов и версий, которые рядовой потребитель пригоршнями черпает из бездонного моря Интернета. Следует отдавать себе отчет, что нынешний "Талибан" – это уже далеко не то исламистское сборище учащихся медресе, которое безжалостно, оставляя после себя реки крови, правило Афганистаном с 1996 по 2001 годы, за что, собственно, и было признано Советом Безопасности ООН, Россией и Канадой террористической организацией. Косвенным подтверждением эволюции политических взглядов бывших ультрарелигиозных студентов-пуштунов являются ныне как публичные, так и секретные переговоры, которые на протяжении последних лет лидеры "Талибана" вели с полпредами США, России, Китая, Евросоюза, Ирана, Турции… Да и сами по себе факты, что, войдя без боя в афганскую столицу, талибы обеспечивают сегодня безопасность посольства Российской Федерации, в котором работают свыше ста дипломатов, а также послушно держатся на расстоянии нескольких километров от международного аэропорта Кабула, контролируемого американцами, говорят о многом. И прежде всего о том, что возвращение на родину многотысячного воинского контингента США, а также многочисленной гражданской администрации было согласовано с руководством "Талибана". Понятно, что без взаимного доверия согласования такого рода невозможны … И, наконец, о внешних угрозах, связанных с возвращением "Талибана" к власти. Главное опасение многих западных востоковедов заключается в том, что, вернув себе власть в Афганистане, "Талибан", по примеру Ирана, начнет активно экспортировать суннитскую идеологию и разжигать «мировую шариатскую революцию». Судя по контактам, которые лидеры талибов давно поддерживают как с соседями по региону, так и с Западом, таких амбиций у них нет. Тот факт, что они приютили в свое время бен Ладена (чем, собственно, и вызвали вторжение США в Афганистан в 2001 году), говорит, скорее всего, о традиционном для афганцев гостеприимстве талибов, нежели о их готовности следовать идеологии Усамы. Что, кстати, они однозначно подтвердили, заявив представителю России об отказе от поддержки сторонников Государства Ичкерия, а китайцам – что они ни при каких обстоятельствах не станут поддерживать или признавать уйгуров-мусульман в КНР. Словом, на данном этапе "Талибан" ведет себя весьма сдержанно, давая понять ведущим игрокам в регионе о намерении не проявлять излишней активности за пределами Афганистана, намекая одновременно на нежелательность любого вмешательства извне в дела Афганистана. По большому счету, сегодня никого особо не тревожит стремление "Талибана" восстановить в стране порядок, существовавший до 1998 года, пока в Афганистан не перебрался Усама бен Ладен. Именно в тот период у афганцев не было принципиальных проблем с США, а ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан установили с ними дипломатические отношения.