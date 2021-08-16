В США рассказали, где талибы берут оружие
Большая часть привезенного армии Афганистана американского оружия попала в руки движения «Талибан», заявил во время брифинга в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.
По его словам, американские военные обладают информацией по каждому наименованию поставленного в Афганистан вооружения. Вашингтон считает, что большое количество техники захватили боевики «Талибана».
«Очевидно, мы не ждем, что они вернут его нам в аэропорту Кабула», — рассказал о происхождении оружия у талибов политик.