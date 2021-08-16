Haqqin.az решил найти ответы на эти вопросы и обратился в связи с этим к источникам в азербайджанском военном ведомстве.

Уже несколько недель Министерство обороны Азербайджана сообщает о почти ежедневном обстреле (а иногда и в день по несколько раз) подразделениями вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. У читателей может невольно возникнуть вопрос: почему именно в этом направлении проявляют активность вооруженные силы Армении, ведь, как известно, протяженность азербайджано-армянской границы составляет сотни километров? По каким причинам армянские солдаты подвергают интенсивному обстрелу азербайджанские позиции на этой территории?

По словам военных экспертов, азербайджанские войска держат под контролем проходящую вблизи указанного направления дорогу Ереван - Горис - село Тех - Лачин, следовательно, наши военные в курсе, сколько транспортных средств проезжает ежедневно по этой дороге, что они перевозят, сколько гражданских и военных пользуются этим направлением. Азербайджанские посты находятся буквально в ста метрах от кольцевой дороги из Еревана. А чуть дальше начинаются азербайджанские посты на высотах Гюннут, Хунут, Агбулак, а затем Кызылкая и Мехридаг, которые также позволяют контролировать "Лачинскую дорогу".

Как известно, СМИ уже некоторое время распространяют информацию о том, что через Лачинский коридор иностранные машины въезжают в Карабах. Об этом упомянул и президент Ильхам Алиев в интервью AzTV: «Мы проводим ежедневный мониторинг, сколько машин проезжает через Лачинский коридор, сколько выезжает... У нас есть различная техника, спутники. Мы знаем число машин там, видим движение людей. У нас есть достаточно разноплановой информации о том, что там происходит... Если кто-то считает, что мы этого не видим, он заблуждается».

Ежесекундный мониторинг азербайджанскими военными дороги Ереван - Горис - село Тех - Лачин, видимо, вызывает обеспокоенность у наших армянских соседей. И заставляет их идти на разного рода провокации с каждодневными обстрелами азербайджанских позиций в направлении Гейдарабада, чтобы, так сказать, вынудить, по всей видимости, азербайджанские военные подразделения отойти от занятых позиций.