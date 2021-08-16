Почему армяне стреляют именно по Гейдарабаду? haqqin.az cпрашивает - эксперты отвечают
Уже несколько недель Министерство обороны Азербайджана сообщает о почти ежедневном обстреле (а иногда и в день по несколько раз) подразделениями вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. У читателей может невольно возникнуть вопрос: почему именно в этом направлении проявляют активность вооруженные силы Армении, ведь, как известно, протяженность азербайджано-армянской границы составляет сотни километров? По каким причинам армянские солдаты подвергают интенсивному обстрелу азербайджанские позиции на этой территории?
Haqqin.az решил найти ответы на эти вопросы и обратился в связи с этим к источникам в азербайджанском военном ведомстве.
По словам военных экспертов, азербайджанские войска держат под контролем проходящую вблизи указанного направления дорогу Ереван - Горис - село Тех - Лачин, следовательно, наши военные в курсе, сколько транспортных средств проезжает ежедневно по этой дороге, что они перевозят, сколько гражданских и военных пользуются этим направлением. Азербайджанские посты находятся буквально в ста метрах от кольцевой дороги из Еревана. А чуть дальше начинаются азербайджанские посты на высотах Гюннут, Хунут, Агбулак, а затем Кызылкая и Мехридаг, которые также позволяют контролировать "Лачинскую дорогу".
Как известно, СМИ уже некоторое время распространяют информацию о том, что через Лачинский коридор иностранные машины въезжают в Карабах. Об этом упомянул и президент Ильхам Алиев в интервью AzTV: «Мы проводим ежедневный мониторинг, сколько машин проезжает через Лачинский коридор, сколько выезжает... У нас есть различная техника, спутники. Мы знаем число машин там, видим движение людей. У нас есть достаточно разноплановой информации о том, что там происходит... Если кто-то считает, что мы этого не видим, он заблуждается».
Ежесекундный мониторинг азербайджанскими военными дороги Ереван - Горис - село Тех - Лачин, видимо, вызывает обеспокоенность у наших армянских соседей. И заставляет их идти на разного рода провокации с каждодневными обстрелами азербайджанских позиций в направлении Гейдарабада, чтобы, так сказать, вынудить, по всей видимости, азербайджанские военные подразделения отойти от занятых позиций.