Джейхун Наджафов, собкор 01:30

Верховная, она же духовная власть, в охваченном коронавирусом Иране приняла парадоксальное решение разрешить традиционные траурные шествия в честь погибшего мученической смертью четырнадцать веков назад внука пророка Мухаммада — имама Хусейна, в которых обычно участвуют миллионы людей. Как заявил аятолла Хаменеи, невозможно препятствовать желанию народа провести траурные церемонии в связи с этим трагическим для мусульман событием.

Примечательно, что наряду с этим уже несколько недель руководители различных иранских ведомств и служб страны предупреждают о катастрофической ковидной ситуации в стране. Глава штаба по борьбе с коронавирусом в столичной провинции Алиреза Зали высказал мнение, что только локдаун, то есть закрытие всей страны хотя бы на две недели, может остановить полный выход из-под контроля новой волны пандемии. По последним данным, каждый день в Иране заражаются почти 40 тысяч человек и умирают почти 550 инфицированных. Ранее он же подверг резкой критике отказ иранского минздрава приобрести вакцины, изготовленные в странах Запада. По официальной версии, это произошло из-за высокой стоимости предложенных 6 млн доз западных препаратов. Зали, однако, выразил сомнение в такой причине отказа от импорта вакцин, считая, что все дело в политических мотивах. С самого начала пандемии Иран очень надеялся, что Китай завалит страну дешевой вакциной и все иранцы будут привиты китайскими, а не американскими препаратами. Но Пекин не оправдал ожиданий - иранцы обещанных десятков миллионов партий вакцины так и не получили. На сегодня, по словам Зали, в стране остался только пятидневный запас вакцин. Как заявил haqqin.az иранский политолог и журналист Таха Кермани, положение с пандемией в Иране ужасающее, и власти скрывают реальное число летальности и заражений. По самым приблизительным оценкам, считает он, чтобы получить действительную картину пандемии в Иране, данные официальных сводок о числе умерших и зараженных следует умножить как минимум на три, в то время как из 83 млн населения всего 3 млн человек получили две дозы вакцины. Эксперт убежден, что иранская система реагирования на различные кризисы и чрезвычайные ситуации предельно неэффективна. Система первичной медицинской помощи находится на примитивном уровне, что наглядно ярко проявилось с началом пандемии ковида.

«Как только появились первые сообщения о вакцинах, Хаменеи тут же запретил импорт вакцин из США и Великобритании, а минздрав четко контролировал, чтобы запрет рахбара соблюдался. В частности, были возвращены партии вакцин, которые ИРИ бесплатно поставили различные международные организации. А отечественной, иранской вакцины население так же не дождалось – разговоров о ней было много, но на деле ее как не было, так и нет. Все это привело к процветанию в стране черного рынка вакцин», - сказал он. В настоящее время ввиду переполненности больниц новых зараженных оставляют дома и должной помощи им не оказывают. В клиниках Тегерана, Урмии и других городов на звонок о помощи отвечают, что мест для госпитализации нет. Причем отказывают не только ковид-больным, но и вообще при любом неотложном случае. А то, что Хаменеи санкционировал траурные процессии, полагает Кермани, имеет исключительно политические соображения. Для иранской теократии культ имама Хусейна является государственной идеологией, и что бы ни случилось, траурные процессии не будут отменены. «Все решения в Иране принимаются в пользу идеологии, даже если это идет вразрез со здравым смыслом. Мотив проведения Мухаррама напоминает идеологические причины проведения КПСС первомайской демонстрации в Киеве в 1986 году, когда из-за аварии на Чернобыльской АЭС радиационный фон в украинской столице в 500 раз превышал норму. Там тоже во главу угла была поставлена идеология. Правда, Хаменеи призвал всех участников шествий и собраний соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пр. Но вряд ли в мероприятии с огромным числом участников кому-то будет дело до каких-то превентивных мер. Весь мир облетело фото агентства İSNA с прошлогоднего Мухаррама, где в первых рядах идут 50-60 мулл в масках и на расстоянии 2-3 метров друг от друга, а впритык за ними шествует огромная масса людей безо всяких масок. И такая картина во всех процессиях, траурных собраниях возле мечетей», - напоминает политолог.