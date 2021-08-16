Город Барда на грани экологического бедствия. Улицы города буквально завалены мусором, который долгое время никто не убирает. Как заявили haqqin . az в организации Ecofront , под воздействием сильной жары мусор разлагается и по всему городу распространяется жуткое зловоние.

Вместе с тем жители Барды жалуются на острую нехватку мусорных баков, которые установлены лишь на центральных улицах города. Но и эти баки вовремя не убирают.

«Чтобы избежать распространения эпидемии жители отдаленных от центра улиц каждый вечер сжигают мусор. В результате жителям приходится закрывать окна и не выходить из дома. Жители города неоднократно обращались к Исполнительной власти города с просьбой решить проблему с мусором, но результата нет», - жалуется один из жителей города.

В городе также завелось большое количество крыс и насекомых, отчего жители всерьез опасаются развития эпидемии различных болезней.

В Исполнительной власти Бардинского района haqqin.az заявили, что они знают об имеющихся проблемах и предпринимают меры для их решения.

Начальник местной коммунальной службы Натик Гасымов признался, что город нуждается в дополнительных 200 мусорных баках и 10 машинах для вывоза мусора.

«Каждый день с 6 часов утра мы вывозим мусор с 65 улиц города. Но нам не хватает ни мусорных баков, ни машин. А имеющиеся мусорные баки устарели. Поэтому люди зачастую выбрасывают мусор прямо у обочины дорог. Их сбор требует определенного времени. Но вместе с тем мы не позволяем жителям самостоятельно сжигать мусор», - сказал Гасымов, выразив надежду на то, что ситуация разрешится после поставки дополнительной техники.