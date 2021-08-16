Опасная миссия Бундесвера: два военных самолета приземлились в Баку

Депутат от правящего Христианско-демократического союза Йохан Вадефул в своем заявлении газете Bild подтвердил эту информацию, добавив, что их было всего 7 человек: 5 граждан Германии, 1 гражданин Голландии и 1 гражданин Афганистана.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ, Минобороны Германии вчера направило в Кабул военно-транспортный самолет A400M, но немцы сумели взять на борт только 7 человек из всех числившихся в эвакуационном списке. Примечательно, что два военно-транспортных самолета A400M взлетели из земли Нижняя Саксония и сели в Баку.

Захват Кабула движением «Талибан» стал неожиданным и для Минобороны Германии. И у Бундесвера осталось очень мало времени для эвакуации из Афганистана немецких граждан, а также афганцев, сотрудничавших с коалицией НАТО.

«В распоряжении у экипажа самолета оставалось всего 30 минут, чтобы покинуть аэропорт. Мы смогли взять на борт только тех, кто был там, поскольку всех, кто числился в эвакуационном списке, забрать из аэропорта было невозможно. Во-первых, не было никакой уверенности, что самолет сможет совершить посадку в аэропорту. С другой стороны, невозможно было доставить людей в аэропорт», - сказал он.

А источники из Бундесвера заявили, что самолет 5 часов делал круги над Кабулом, и его топливо было на исходе. А другой транспортный самолет Военно-воздушных сил Германии сначала совершил посадку в Ташкенте, заправился и затем полетел в Кабул. Еще два военно-транспортных самолета A400M взлетели из земли Нижняя Саксония и сели в Баку. Планируется, что они сначала эвакуируют из Афганистана в Узбекистан немецких граждан и ранее работавших на Бундесвер афганцев. Затем они полетят из Ташкента в Германию.

Также сообщается, что второй принадлежащий Германии самолет сумел эвакуировать из Кабульского аэропорта приблизительно 120 человек. Эту информацию распространила газета Bild. Согласно этим данным, среди эвакуированных были граждане Германии и других стран-членов НАТО. Члены экипажа, невзирая на ограниченное количество сидячих мест и ремней безопасности, получили согласие принять на борт столько пассажиров, сколько может поместиться в самолете.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что самолетами в Афганистан доставлены солдаты для обеспечения безопасности процесса эвакуации. Но неизвестно, как пройдет этот процесс, потому что в данный момент в Кабульском аэропорту царит хаос. К тому же на дорогах, ведущих в аэропорт, «Талибан» установило посты, через которые пропускают только иностранных граждан.