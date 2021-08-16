Сообщается, что 28-летняя мать шестилетнего мальчика и восьмилетней девочки скончалась два года назад от астмы. Отец детей Самир Зарбалиев снова женился спустя шесть месяцев после смерти жены. После этого жизнь детей превратилась в настоящий ад. Дети систематически подвергались побоям со стороны мачехи. Прознав о ситуации, бабушка детей написала заявление в Отделение полиции Акстафинского района и увезла их в Гянджу.

Двое малолетних детей из Акстафинского района, подверглись жестокому обращению и побоям со стороны мачехи. Соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов заявил haqqin.az, что гражданка Замина Гасанова пожаловалась на горячую линию «102» и Отделение полиции Акстафинского района на жестокое обращение со своими внуками.

«Сразу поле обращения отец и мачеха детей были вызваны в полицию и допрошены. Замине Гасымовой было сообщено, что для определения степени травм, детей необходимо отправить на судмедэкспертизу. Но женщина захотела только, чтобы ей отдали внуков. Вместе с тем проводится расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры»,- сказал Гасымов.

Ситуацию также взяли под контроль Исполнительная власть Акстафинского района и Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей.

Представитель ИВ по селу Хылхына Бекир Сеидов заявил haqqin.az, что Самир Зарбалиев раньше проживал в их селе и все его знали как спокойного человека. Однако после смерти жены он снова женился и переехал из села.

«Его брат и родственники все еще живут в селе. Говорят, что он вместе со своей новой женой избивал детей», - сказал Сеидов.