И депутат Тигран Абрамян заявляет, что Армения тайно готовится к войне

Как сообщал ранее haqqin.az, Минобороны Армении объявило трехмесячные сборы резервистов. Военные комиссариаты продолжают уведомлять резервистов об их участии в трехмесячных тренировочных сборах, которые начнутся с 25 августа.

Примечательно, что решение о проведении сборов правительством еще официально не объявлено.

Армине Садикян – правозащитница, которая занимается защитой прав человека в вооруженных силах, заявила, что если нет принятого правительством решения, призыв резервистов незаконен. Фактически власти Армении неофициально объявили мобилизацию и тайно готовятся к войне.