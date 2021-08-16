И депутат Тигран Абрамян заявляет, что Армения тайно готовится к войне
Как сообщал ранее haqqin.az, Минобороны Армении объявило трехмесячные сборы резервистов. Военные комиссариаты продолжают уведомлять резервистов об их участии в трехмесячных тренировочных сборах, которые начнутся с 25 августа.
Примечательно, что решение о проведении сборов правительством еще официально не объявлено.
Армине Садикян – правозащитница, которая занимается защитой прав человека в вооруженных силах, заявила, что если нет принятого правительством решения, призыв резервистов незаконен. Фактически власти Армении неофициально объявили мобилизацию и тайно готовятся к войне.
Эту информацию косвенно подтверждает и депутат фракции «Честь имею» Тигран Абрамян, который заявил, что в результате сборов части резервистов будут предложены контракты, чтобы пополнить состав регулярной армии.
Абрамян также напомнил, что в дни войны повестки на фронт раздавались людям, которые на протяжении 10-15 лет проживали вне Армении. По словам депутата, сборы резервистов также помогут уточнить списки военнообязанных.
«Без боеспособного резерва ВС Армении не могут выполнить часть поставленных перед ними задач, какие бы реформы не проводились, какое бы вооружение не закупалось», - сказал депутат.
Стоит отметить, что информация о сборе резервистов появилась на фоне непрекращающихся провокаций со стороны Армении, которая каждый день в различных направлениях обстреливает азербайджанские позиции. Власти в Ереване также торпедируют процесс демаркации границ с Азербайджаном, а также шаги по подготовке подписания окончательного мирного договора. Если раньше Армения придерживалась позиции «ни мира, ни войны», то события последних дней указывают на явный крен в сторону войны.