Афганская валюта превратилась в фантик, а главу Центробанка втолкнули в самолет

На фоне смены власти в Афганистане курс национальной валюты обвалился до рекордного минимума, пишет Bloomberg. Исполняющий обязанности главы местного Центробанка покинул страну вслед за президентом и другими высокопоставленными чиновниками. На фоне смены власти в Афганистане курс национальной валюты упал до рекордно низкого уровня.

Курс афгани упал во вторник на 1,7%, до 83,5013 за доллар, пишет агентство. Валюта продолжает снижаться четвертый день подряд.

В своем Twitter исполняющий обязанности главы Центробанка Афганистана Аджмал Ахмади сказал, что в пятницу ЦБ сообщили, что поставок долларов больше не будет. «В субботу ЦБ пришлось предложить рынку меньше валюты, что еще больше усилило панику», —написал Ахмади, добавив, что курс афгани к доллару подскочил со стабильных 81 почти до 100, а затем вернулся к 86.

Ахмади также рассказал в Twitter, что покинул страну: по его словам, он узнал об отъезде большинства правительственных чиновников в субботу. «Я был ошеломлен. Я забеспокоился и купил билеты на понедельник в качестве меры предосторожности», — написал и.о. главы Центробанка, добавив, что, когда он был в аэропорту, там началась паника. «Раздалось несколько выстрелов. Каким-то образом мои коллеги втолкнули меня на борт», — рассказал Ахмади.