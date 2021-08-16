Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ГАОМС) арендовало у физлица Орхана Джаваншир офисный и складской комплекс. Орхан Джаваншир - сын депутата Милли меджиласа Джаваншира Фейзиева, ранее одного из собственников крупнейшей аптечной сети в Азербайджане. Об этом сообщает «Туран».

Договор между сторонами сроком на 1 год подписан 9-го августа. Его стоимость – 1 млн. 176 тыс. манат ($681, тыс.). Отбор проводился путем опроса предложений. По словам координатора Конкурсной комиссии (КК) ГАОМС Анара Рагимова, комплекс расположен в поселке Бузовна города Баку и занимает 4,3 га земли. «Арендуемый комплекс состоит из пустующих ныне офисного и складского отсеков. Его общая площадь – 12 552,3 квадратных метров. Склад необходим госагентству для хранения лекарственных препаратов. Для этого здесь имеются все необходимые условия, в том числе холодильные камеры», сказал Turan представитель КК.

Отвечая на вопросы ИА Turan Анар Рагимов сказал, что кроме Орхана Джаваншир в конкурсе принимали участие ООО “Şinkar Holding” и ООО “Unique Business Group”.

Напомним, что депутат Джаваншир Фейзиев являлся соучредителем ЗАО “Avromed Company”. Он отмечает, что после избрания в 2010 году членом парламента Азербайджана продал свою долю в компании и не занимается предпринимательской деятельностью.