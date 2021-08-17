"Талибан" объявил амнистию по всему Афганистану и призвал женщин присоединиться к его администрации. Глава военной комиссии движения талибов Мулла Якуб выступил с заявлением, в котором заявил, что никаким бойцам не разрешается входить в чьи-либо дома, особенно в городе Кабул. Движение также призвало всех государственных служащих вернуться на работу.

Итак, это свершилось. Талибы совершили невозможное: у них не было для этого возможностей, но они в кратчайшие сроки взяли под контроль все крупнейшие города Афганистана и заняли Кабул. Был ли это сговор афганских элит на высшем уровне, результат ли это действия подполья талибов в городах или же перед нами нечто другое – обстоятельно поговорим об этом позже. Сейчас же важнее и актуальнее – о первых днях Исламского Эмирата Афганистан.

Талибы чувствуют себя полноправными и легитимными хозяева страны, а потому уже опубликованы новые правила жизни в Афганистане. Они, в частности, включают в себя следующие нормы:

- За выращивание, продажу или способствованию продаже наркотиков граждан ждет смертная казнь.

- Кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, другого легитимного способа решать тяжбы нет.

- "Талибан" приглашает инженеров, врачей и других специалистов со всего мира на восстановление Афганистана, гарантируя им высокие зарплаты.

- Отныне гадание, привороты, прорицание, многобожие на могилах будут строго караться.

- Разврат Бача, сексуальное насилие над молодыми парнями будут караться смертной казнью.

- Поскольку многие женщины потеряли мужей на войне, то вольны выходить из дома без сопровождения мужчин, однако ношение хиджаба становится обязательным.