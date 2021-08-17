Афганистан: первые дни Исламского Эмирата наш комментарий
"Талибан" объявил амнистию по всему Афганистану и призвал женщин присоединиться к его администрации. Глава военной комиссии движения талибов Мулла Якуб выступил с заявлением, в котором заявил, что никаким бойцам не разрешается входить в чьи-либо дома, особенно в городе Кабул. Движение также призвало всех государственных служащих вернуться на работу.
Итак, это свершилось. Талибы совершили невозможное: у них не было для этого возможностей, но они в кратчайшие сроки взяли под контроль все крупнейшие города Афганистана и заняли Кабул. Был ли это сговор афганских элит на высшем уровне, результат ли это действия подполья талибов в городах или же перед нами нечто другое – обстоятельно поговорим об этом позже. Сейчас же важнее и актуальнее – о первых днях Исламского Эмирата Афганистан.
Талибы чувствуют себя полноправными и легитимными хозяева страны, а потому уже опубликованы новые правила жизни в Афганистане. Они, в частности, включают в себя следующие нормы:
- За выращивание, продажу или способствованию продаже наркотиков граждан ждет смертная казнь.
- Кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, другого легитимного способа решать тяжбы нет.
- "Талибан" приглашает инженеров, врачей и других специалистов со всего мира на восстановление Афганистана, гарантируя им высокие зарплаты.
- Отныне гадание, привороты, прорицание, многобожие на могилах будут строго караться.
- Разврат Бача, сексуальное насилие над молодыми парнями будут караться смертной казнью.
- Поскольку многие женщины потеряли мужей на войне, то вольны выходить из дома без сопровождения мужчин, однако ношение хиджаба становится обязательным.
- Исламский Эмират Афганистан запрещает любой вид деятельности, связанный с процентами, все долги под проценты признаются недействительными.
В стремлении продемонстрировать свое «новое лицо» миру "Талибан" идет и еще дальше. Так, в Кабуле талибы дозволили провести шиитские церемонии, приуроченные к Ашуре, и в ходе личных встреч с шиитскими лидерами гарантировали им безопасность. Кроме того, такую же встречу талибы провели с немногими оставшимися в Афганистане членами сикхской и индуистской общин.
Сын основателя "Талибана" муллы Мухаммеда Омара - Якуб Мухаммед Омар обратился с призывом к экс-чиновникам афганского правительства вернуться на работу, «чтобы не блокировать деятельность административного аппарата государства». И уж совсем шоком для многих прозвучали его слова о том, что «женщины должны входить в структуру правительства согласно законам шариата».
А несколько часов назад в открытый доступ были выложены номера талибских губернаторов для прямого обращения к ним граждан, как образец справедливости, прямой демократии и «власти для народа».
Жесты и шаги, безусловно, широкие и совершенно правильные. Единственный вопрос, надолго ли хватит талибов в их реализации. Поскольку, во-первых, далеко не всех в самом движении они устраивают. Самая широкая амнистия и сохранение «бывших» в административном аппарате во все времена у «старых бойцов» вызывали вопрос: «За что сражались, если наши враги по-прежнему в теплых кабинетах?»
Во-вторых, пока совершенно неясно, как будут включены во власть оппозиционеры: остатки бывшего правительства во главе с экс-министром внутренних дел Али Ахмадом Джалали, доктор Абдулла и, наконец, сын легендарного «Панджшерского льва» Ахмад Масуд-младший, который на днях объявил о сборе сил сопротивления в Панджшере — единственной не сдавшейся талибам провинции Афганистана.
Мир в общем-то смирился с единоличным приходом к власти в Афганистане талибов. В самом движении тоже понимают те «красные линии», которые нужно выдерживать, чтобы гражданская война не вспыхнула с новой силой. И чтобы Исламский Эмират Афганистан вновь не стал изгоем на международной арене. Но вот сумеют ли талибы удержаться на линии умеренности, выдержать те договоренности, под которые местные элиты и сдали им страну, – пока совершенно непонятно.