Советник аппарата президента Украины: «После краха США борьба за построение демократии потеряла смысл»
После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" является бессмысленной. Такое мнение в Facebook выразил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, "победившей" и "остановившей историю" в 1991 году. "Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", - написал он.
Как отметил советник, теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. "Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются"", - утверждает Арестович.
Это доказывает, что "идеалы выше интеллекта", при этом они способны застилать глаза даже "самым высокоразвитым типам и институциям", уверен он.
"В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет", - заявил советник, добавив, что бороться стоит сразу "за построение новой цивилизации".