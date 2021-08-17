Советник аппарата президента Украины: «После краха США борьба за построение демократии потеряла смысл»

После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" является бессмысленной. Такое мнение в Facebook выразил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, "победившей" и "остановившей историю" в 1991 году. "Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада", - написал он.