Новые подробности о деле влиятельного азербайджанца, решившего убить жену на Мальте

Скучно, ох скучно живут законопослушные и благонравные мальтийцы. А тут бац – во всей красе восточные страсти. Не африканские, конечно, с ритуальным скальпированием, но тоже захватывающие. Этакий мини-триллер с киллером, заказчиком и умоляющей правоохранителей о защите от мужа-злодея женщиной.

Вообще-то предполагалось, что продолжения придется ждать не меньше месяца, но, похоже, для тихой благополучной Мальты инцидент настолько из ряда вон, что для тамошних изданий он стал чуть не информационной бомбой.

Короче, тему подхватило мальтийское интернет-издание Newsbook, пересказавшее поведанное ранее The Times of Malta, с некоторыми, однако, деталями.

Во-первых, брошенная супругом и им же преследуемая с целью убийства дама уже обрела счастье с другим мужчиной, гражданином Мальты (национальность не уточняется). Сама же она, оказывается, имеет российское подданство. Во-вторых, соотечественник-азербайджанец, к которому обратился первый муж женщины, должен был не сам выполнить «мокрую» работу, а подобрать на эту роль кого-то из местных. А поскольку живет он по соседству с недавно объединившейся парой и состоит с «молодоженами» в добрых отношениях, то и сообщил соседке о кознях экс-супруга и грозящей ей опасности. Этот человек (азербайджанец) на видеокадрах, представленных полиции, рассказывает на русском языке (!), что испытал шок от предложения найти киллера и решил потянуть время, сделав вид, что пытается выйти на заказного убийцу через своего брата, недавно освободившегося после длительного тюремного срока в Азербайджане (!).

Вот оно – криминальное братство. Ни политика, ни религия не сплачивает так, как преступное поприще. Это ж надо, азербайджанский уголовник, оказывается, запросто может найти брата по духу на далекой Мальте и организовать убийство не выходя из дома, то бишь не пересекая границ.

А сам безжалостный экс-супруг сейчас проживает, как выясняется, не на чудесном острове в Средиземном море, а, предположительно, в родном Баку. Хотя учитывая, что человек он очень-очень состоятельный, на что прозрачно намекает Newsbook, место его нынешнего обитания может оказаться где угодно – на любом континенте и любом другом острове Мирового океана. Однако бывшая жена требует от мальтийской прокуратуры, чтобы его вызвали на остров и допросили. Мол, в Азербайджане он для правосудия не по зубам – слишком влиятельная персона. Впрочем, заявительница предупреждает, что и на Мальте у него солидные связи во всех сферах, вплоть до госорганов. Подтверждает это в своем «видеообращении» и сосед-азербайджанец.

А учитывая, что женщина и раньше, как отмечает Newsbook, обращалась в полицию Мальты, уверяя, что бывший муж задумал ее убить, но мальтийские власти игнорировали ее обращения, занимая сторону экс-супруга, у местных он, видимо, тоже «пользуется авторитетом». Естественно, подкрепленном солидными финансами. Однако в настоящее время полиция страны все же предприняла расследование, а прокурор Питер Пол Заммит подал ходатайство о проведении судебного расследования.

В общем, обстоятельства этого дела удивительными могут казаться только мальтийцам, для нас в них ничего неординарного нет…