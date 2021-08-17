Шойгу заявил, что человечество движется к гибели

Человечество семимильными шагами движется к гибели из-за нерационального потребления ресурсов Земли, заявил министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому – безудержное стремление к потреблению», – сказал российский министр в интервью журналу «Вокруг света».

По словам Шойгу, он мечтает, чтобы однажды все поняли, что пора остановить безумную гонку потребительства. «Ты добыл одного кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть... Но зачем тебе эти десять кроликов?!», – добавил он.

В качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы министр привел своего деда-охотника: «Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни».