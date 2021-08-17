Дорожная полиция обратилась к водителям

В июле-августе текущего года из-за высокой по сравнению с прошлыми годами температуры воздуха заметно увеличилось, особенно в выходные дни, число поездок в регионы, где относительно прохладо. Это обусловило интенсивность движения по автомобильным дорогам и повышенную вероятность аварий. Об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз обратилось к водителям с просьбой обратить внимание на техническое состояние автомобиля перед поездкой, строго соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, сильной усталости или после бессонницы.

Также с учетом того, что погода остается жаркой, водителям транспортных средств, не имеющих системы кондиционирования, рекомендуется отправляться в путь в относительно прохладное время суток, после двухчасовой непрерывной езды останавливаться на стационарных постах дорожной полиции, чтобы немного отдохнуть.