Цель встречи - приветствовать команду совместного предприятия и поздравить ее с новым начинанием, которое является важным партнерством для региональной экономики.

Во время встречи сотрудники были проинформированы о Kibar Holding и компании Assan Panel, а также о планах ASSAN-STP Panel на ближайшее будущее. Основные цели компании - в короткие сроки увеличить ассортимент продукции, получить сертификаты качества, увеличить местные продажи и экспорт.

Следует отметить, что STP и Assan Panel Sanayı ve Ticaret A.Ş. (Assan Panel), принадлежащая Kibar Holding, которая является крупнейшей промышленной группой в Турции, начали переговоры о сотрудничестве в 2020 году, что завершилось подписанием соглашения о создании совместного предприятия в 2021 году. В мае 2021 года на базе завода по производству сэндвич-панелей STP было создано совместное предприятие ASSAN-STP Panel.

Kibar Holding, который имеет совместные предприятия с Hyundai, Turkish Airlines, Posco и другими крупными международными компаниями, владеет компаниями, работающими во многих секторах, включая алюминий, автомобилестроение, продукты питания, нефтегазовый сектор. Одна из них - Assan Panel, экспортирующая свою продукцию в 85 стран в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.